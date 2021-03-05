Иностранные IT-компании могут обязать платить НДФЛ с зарплат сотрудников из РФ

Иностранные компании, нанимающие российских разработчиков программного обеспечения (ПО), могут обязать платить НДФЛ с их зарплат. Об этом 5 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на план стимулирования развития IT-отрасли Минцифры.

Соответствующий законопроект планируется подготовить к середине 2021 года. По словам источников издания, такая мера будет представлена на рассмотрение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране», — отметили в пресс-службе Минцифры.

Как объяснила изданию замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная, в IT-сфере часто используются теневые схемы, в которых расчеты не привязаны к местоположению налогоплательщика. В результате подоходный налог он не платит вообще.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров добавил, что в таких случаях оплата труда программистов производится на карты банков, которые имеют офисы в России, и при этом не платятся никакие налоги. Он отметил, что при введении ДФЛ с зарплаты самозанятых программистов вырастет стоимость их услуг, однако снизится риск возникновения претензий со стороны налоговой.

Днем ранее сообщалось, что в правительстве России состоялось совещание с представителями индустрии информационных технологий о введении так называемого налога на Google.

Подчеркивалось, что новый «цифровой налог» — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Уточнялось, что полученные средства направят на поддержку IT-сферы в России, а само решение, как ожидается, будет принято до середины 2021 года.

Также указывалось, что в ходе совещания обсуждался вопрос перераспределения финансов с НДС, который взимается на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме.