Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку во время матча АПЛ

Между футболистами «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом и Гарри Магуайром произошел конфликт во время матча 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас».

Во время второго тайма мяч попал от Магуайра к Рэшфорду, который оказался в офсайде. Пасующий игрок указал на это одноклубнику, однако тот в достаточно грубой форме задал вопрос: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?», пишет «Газета.ру» в пятницу, 5 марта.

В ответ Магуайер посоветовал Рэшфорду выйти из офсайда, тот ответил ему нецензурно. Отмечается, что вся словесная перепалка футболистов сопровождалась грубыми выражениями.

Встреча команд завершилась со счетом 0:0.

В феврале словесная перепалка произошла между капитаном ФК «Барселона» Лионелем Месси во время матча против «Атлетика» с запасными игроками команды из Бильбао.