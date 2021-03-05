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Банки оценили идею ипотеки с плавающей процентной ставкой

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Несколько российских банков поддерживают идею выдачи ипотеки с плавающей процентной ставкой, однако большинство кредитных организаций уверены, что этот продукт не будет пользоваться большим спросом. Об этом 5 марта сообщает ТАСС.

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Эту идею поддержали в Сбербанке и «Росбанк Дом».

В «Уралсибе» отметили, что у кредитов с плавающей ставкой есть как плюсы, так и минусы: банки могут вводить подобные ипотечные продукты для повышения маржинальности, однако из-за низкого уровня финансовой грамотности населения может возникнуть ситуация схожая с кризисом валютной ипотеки.

«В связи с этим считаем, что наиболее правильным решением будет комбинация нескольких вариантов, предложенных ЦБ, с целью регулирования ипотечного рынка и рисков, связанных с ним», — заключила дирекции развития ипотечного кредитования банка «Уралсиб» Екатерина Жженова.

В Совкомбанке отметили, что на данный момент выдают кредиты с плавающей процентной ставкой корпорациям исходя из того, что они могут управлять своей бизнес-моделью и риском повышения стоимости кредита, в то время как граждане такой возможности не имеют, из-за чего есть вероятность просрочек. По мнению зампредседателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, эти риски можно будет нивелировать за счет поправок, регулирующих порядок изменения сроков и переменных процентных ставок.

Не поддержали идею в ВТБ и Райффайзенбанке из-за того, что это может вызвать сложности в обслуживании долга. Кроме того, риски становятся менее предсказуемыми и комфортными для заемщиков, поскольку повышение ставки будет означать увеличение долговой нагрузки.

«А при условии экономической нестабильности и низкого уровня финансовой грамотности данный инструмент может быть даже опасен», — подчеркнули в Райффайзенбанке.

Ранее, 3 марта, Банк России представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой.

Центробанк опубликовал предложения через час после поручения президента России Владимира Путина о подготовке до 15 июля поправок, регулирующих порядок изменения плавающих ставок по розничным кредитам, в том числе по ипотеке.

В середине февраля Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми.

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