В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства женщиной своего сына

В Татарстане женщину заподозрили в убийстве своего шестилетнего сына, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Тело ребенка со следами удушения было обнаружено в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района. Также во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила мальчика, а после этого покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следователи провели осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, пишет «РИА Новости» в пятницу, 5 марта.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летней жительницей Воронежа своего восьмилетнего сына и 22-летней дочери. По предварительным данным, женщина ударила ножом девушку и задушила мальчика, после чего покончила с собой. Тела обнаружил отец семейства.