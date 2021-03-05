В Абхазии задержали группу вооруженных лиц, которые не являются гражданами или жителями республики, сообщили в министерстве внутренних дел Абхазии.

На данный момент правоохранители устанавливают их личности, а также описывают изъятое оружие, пишет ТАСС в пятницу, 5 марта.

Отмечается, что задержанные намеревались «совершить противоправные действия на территории Абхазии».

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что среди данных граждан нет экс-советника президента Ахры Авидзбы, о задержании которого сообщил ряд СМИ.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее 4 марта сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего взрыв на объекте энергетики в Калининградской области. В ходе обысков в доме задержанного были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.