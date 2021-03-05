В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержан первый зампред гордумы

Следователи задержали первого зампреда городской думы Воронежа Александра Провоторова по подозрению в мошенничестве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в четверг, 4 марта.

По данным издания, у депутата провели обыски, а сам он побывал на допросе. Уже завтра в отношении него может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Работа с Проворотовым может идти в рамках уголовного дела о мошенничестве в ходе выборной кампании 2020 года.

«Фабула дела идентична той, которую предъявляют бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину. Но показания против Провоторова дал другой фигурант», — пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, не позднее 2020 года замглавы замглавы управы Коминтерновского района Светлана Васькова рассказала кандидату в депутаты гордумы Сергею Кудрявцеву о возможности обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов за 400 тыс. рублей. Данная информация была согласована с Бавыкиным.

Чиновники получили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Впоследствии подозреваемые признали вину и были отправлены под домашний арест. Кудрявцев, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа. Он вышел из СИЗО благодаря сотрудничеству со следствием в январе и был помещен под домашний арест.

Ранее в четверг сообщалось, что в Ленинградской области задержали главу Кировского района по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.