Женщинам-военным в Сирии организуют яркий праздник 8 Марта

Для российских женщин-военных в Международный женский день будет организован яркий праздник. Об этом 5 марта сообщили их коллеги-мужчины.

Помимо традиционных тортов, цветов и подарков, они подготовили сюрпризы, содержание которых не раскрывают.

Россиянки служат, в частности, в медицинских пунктах. Так, главная медсестра МОСН Оксана Годунко служит в армии около 20 лет — еще со времен чеченской войны, а пульмонолог Екатерина Овечкина раньше служила на Новой Земле. Их коллега медсестра Надежда Класс отмечает, что каждый мужчина 8 марта поздравляет ее с праздником и делает комплименты, независимо от того, знакомы они или нет.

«Это всегда приятно, всегда приятно женщине слышать, что она красива, что ее замечают и все поздравляют. Это всегда приятно, я думаю, этот день не будет исключением», — рассказала она.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что аналитики Wildberries заметили, что россияне приобретают к 8 Марта стереотипные подарки для женщин, к которым относятся сковородки и конфеты.

2 марта психолог Юлия Кочетова составила список худших подарков женщинам на праздник, и самыми банальными оказались сладости. Она добавила, что ненужные сувениры, к числу которых относятся мягкие игрушки и статуэтки, также могут не понадобиться женщине. А подарок в виде техники для кухни может вызвать подозрения у хозяйки насчет усовершенствования ее навыков в быту.