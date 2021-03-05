Киркоров презентовал клип участницы «Евровидения» от Молдавии

Российский певец Филипп Киркоров презентовал в Москве клип на песню Sugar, которую исполнит его подопечная, участница от Молдавии Наталья Гордиенко на песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Видеоролик был опубликован в Telegram-канале «РИА Новости» в четверг, 4 марта. Также клип появился на официальном YouTube-канале «Евровидения».

О том, что Киркоров поедет вместе с Гордиенко на международный конкурс, стало известно в январе. Тогда исполнитель понадеялся, что их композиция понравится и удивит слушателей.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».