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В США допустили дальнейшие санкции против «Северного потока – 2»
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В США допустили дальнейшие санкции против «Северного потока – 2»

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США не исключают дальнейших мер против реализации трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 4 марта сообщил журналистам представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

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«Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции. <…> Если мы определим, что какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе, <…> мы сообщим об этом в следующем докладе», — передает его слова «РИА Новости».

Прайс напомнил, что после предыдущего доклада США внесли в очередной список санкций судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Следующий доклад, возможно, будет в мае.

Ранее, 3 марта, кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что предпримет все усилия для остановки строительства «Северного потока – 2».

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

За день до этого министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что государство может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода остановят.

16 февраля, по данным газеты The Wall Street Journal, США начали переговоры с Германией по поводу строящегося газопровода «Северный поток – 2». Белый дом должен был определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.

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