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В Новой Зеландии объявлена срочная эвакуация из-за угрозы цунами

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На новозеландском острове Северный объявлена срочная эвакуация жителей в связи с угрозой цунами, пишет New Zealand Herald в пятницу, 5 марта.

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Угроза возникновения цунами была объявлена после землетрясения в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане, магнитуда которого составила 8,1. Жителям прибрежной зоны Северного острова было поручено эвакуироваться на возвышенные места и ждать дальнейших указаний властей.

Свои дома покинули тысячи жителей, отмечает издание, на дорогах возникли пробки. В частности, движение затруднено в городе Фангареи.

Ранее в этот же день у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 238 км от города Гисборн. Очаг — на глубине 10 км.

Вскоре было зафиксировано и второе землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки зарегистрировали в 17:41 по времени UTC (20:41 мск). Эпицентр находился в 998 км от города Фангареи. Очаг землетрясения располагался на глубине 55,6 км.

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