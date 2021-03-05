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В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах
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В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

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В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Предложение предусматривает внесение изменений в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Росавиация рассмотрела предложение «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры, добавил собеседник «Известий».

В Минтрансе сказали, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин сообщил «Известиям», что речь идет об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. По его словам, сегодня тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией.

— Для пассажиров дискаунтера («Победа» — 100-процентная «дочка» «Аэрофлота». — «Известия») снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно — это полностью соответствует мировой практике. Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна, — отметил он.

Предложенное нововведение позволило бы пассажирам выбирать — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, уточнил источник «Известий» в крупной авиакомпании. Стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, сказал собеседник издания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

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