СК объявил в розыск подозреваемого в стрельбе по силовикам в КЧР

Следователи объявили в розыск подозреваемого в нападении на двоих правоохранителей в Карачаево-Черкесии в конце февраля, сообщается 4 марта на сайте регионального управления СК РФ.

По факту применения насилия в отношении представителей власти было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

«В совершении указанного преступления подозревается Долаев Мурат Хаджи-Муратович, 04.10.1982 года рождения, уроженец села Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района Ставропольского края», — сказано в тексте.

Отмечается, что подозреваемый ранее трижды был судим: в 2014 году за участие в массовых беспорядках, в 2018 и 2020 годах — за нарушение правил ПДД.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Около полуночи внимание правоохранителей в Малокарачаевском районе привлекла машина «Нива» на обочине. Правоохранители подошли к автомобилю, где находились два человека, чтобы проверить документы. В ходе перепалки водитель нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир из охотничьего ружья выстрелил в сотрудника Росгвардии. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия.

После оказания медицинской помощи полицейский был отпущен домой, росгвардейца с ранением госпитализировали. Личности нападавших в этот же день были установлены.