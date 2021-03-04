Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение
Экономика
Новак заявил о перевыполнении РФ обязательств по сделке ОПЕК+ в феврале
Спорт
Баскетбольный клуб ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Эфеса» в Евролиге
Экономика
Россия нарастит нефтедобычу в апреле из-за сезонности
Спорт
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Мир
Эксперт назвал причины переноса сроков завершения строительства СП-2
Общество
Комиссия Госдумы начала разработку мер по защите детей в интернете
Общество
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Мир
МИД РФ заявил о желании развития плодотворного сотрудничества с ФРГ

Дорогу к деревне Капустино отремонтируют по нацпроекту в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Удмуртии семикилометровый участок магистрали до деревни Капустино отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данный участок дороги признали худшим в Малопургинском районе, сообщает министерство транспорта республики.

В последние семь лет на дороге была уложена асфальтобетонная крошка, так как средств на полноценное покрытие не было. Контракт на проведение ремонта заключен с Удмуртавтодором, отмечает udm-info.ru. После завершения ремонта водители смогут выезжать на федеральную трассу М-7 напрямую, минуя Ижевск.

В Ижевской агломерации 37% дорог не соответствуют требованиям нормативного состояния. Основным показателем БКАД является увеличение доли дорог, находящихся в нормативном состоянии. На сегодняшний день в республике данный показатель составляет 48,5%. К концу 2024 года он должен составить 50% от общей протяженности региональной дорожной сети.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021