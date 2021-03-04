Дорогу к деревне Капустино отремонтируют по нацпроекту в Удмуртии

В Удмуртии семикилометровый участок магистрали до деревни Капустино отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данный участок дороги признали худшим в Малопургинском районе, сообщает министерство транспорта республики.

В последние семь лет на дороге была уложена асфальтобетонная крошка, так как средств на полноценное покрытие не было. Контракт на проведение ремонта заключен с Удмуртавтодором, отмечает udm-info.ru. После завершения ремонта водители смогут выезжать на федеральную трассу М-7 напрямую, минуя Ижевск.

В Ижевской агломерации 37% дорог не соответствуют требованиям нормативного состояния. Основным показателем БКАД является увеличение доли дорог, находящихся в нормативном состоянии. На сегодняшний день в республике данный показатель составляет 48,5%. К концу 2024 года он должен составить 50% от общей протяженности региональной дорожной сети.