Минэк заявил о планах вдвое увеличить энергоэффективность к 2050 году

Минэкономразвития РФ хочет увеличить показатель энергоэффективности в стране в два раза от текущего уровня к 2050 году. Об этом 4 марта в ходе российско-германского онлайн-диалога заявил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии ведомства Петр Бобылев.

«К 2050 году при росте экономики <…> углеродоемкость <…> должна упасть, то есть энергоэффективность — вырасти на 45–50%. Очень амбициозная цель», — передает его слова «РИА Новости».

Бобылев отметил, что эта цель пока неофициальная и сформулирована в проекте стратегии социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов России. Прогресс в этой сфере наблюдается за счет модернизации ТЭЦ и ввода в эксплуатацию новых мощностей. Удельные и валовые расходы топлива снизились за последние 10 лет примерно на 10% — с учетом того, что выработка электроэнергии за этот период увеличилась.

В сентябре 2020 года в Минэкономразвития подготовили прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно которому в России по итогам 2020 года потребление электроэнергии снизится на 3,6% — до 1,078 трлн кВт·ч.

К 2023 году производство электроэнергии должно вырасти на 1,6% к предыдущему году, или до 1,66 трлн кВт·ч. В среднесрочном же периоде, по прогнозу, объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики, отметили в ведомстве.