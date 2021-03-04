Программы реабилитации после COVID-19 запустили в Железноводске

В железноводских санаториях на Ставрополье начали действовать программы реабилитации для людей, которые переболели коронавирусом, заявил глава горадминистрации Евгений Моисеев. Курсы процедур помогают восстанавливать силы мышц конечностей и жизненную емкость легких.

«Программы создавали на основе природных и курортных факторов Железноводска. Это щелочная вода, лечебная и дыхательная гимнастика», — цитирует Моисеева NewsTracker. Предусмотрены также специальное питание, лечебные терренкуры, лесотерапия. Проводить реабилитацию необходимо в первые 60 дней после завершения острого процесса.

Главврач Московской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что в 2021 году возможно два варианта развития ситуации с распространением коронавируса. По его мнению, первый возможный вариант — пандемия скоро закончится. Согласно второму сценарию, пандемия продолжится. Эксперт также предупредил, что мутации SARS-CoV-2 могут сказываться на эффективности вакцин и лечения.