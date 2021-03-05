В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение

Жительнице подмосковного Подольска предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности после гибели малолетней дочери при пожаре, сообщается 4 марта на сайте управления СКР по Московской области.

«34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей трехлетней дочери (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказано в тексте.

Пожар произошел днем 1 марта в многоквартирном доме по улице Свердлова в Подольске. По словам соседей, они услышали громкий хлопок в квартире. Когда местные жители вышли в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Установлено, что трехлетняя девочка находилась дома без присмотра взрослых. Ребенка госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.

В ходе следствия стало известно, что мать закрыла ребенка одного в квартире и ушла употреблять спиртные напитки. Отмечается, что ранее женщина не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.