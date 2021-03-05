Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение
Наука
Новый анальгетик без привыкания может заменить морфий
Мир
Лукашевич назвал лишение Киевом населения Крыма воды попыткой геноцида
Мир
В Британии выявили новый штамм коронавируса
Общество
К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1%
Мир
В США допустили дальнейшие санкции против «Северного потока – 2»
Экономика
В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах
Общество
Вышедший на свободу «скопинский маньяк» не явился домой в срок
Культура
Киркоров презентовал клип участницы «Евровидения» от Молдавии

В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительнице подмосковного Подольска предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности после гибели малолетней дочери при пожаре, сообщается 4 марта на сайте управления СКР по Московской области.

Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей
Эксперты полагают, что виновата система и низкий уровень профессионализма

«34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей трехлетней дочери (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказано в тексте.

Пожар произошел днем 1 марта в многоквартирном доме по улице Свердлова в Подольске. По словам соседей, они услышали громкий хлопок в квартире. Когда местные жители вышли в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Установлено, что трехлетняя девочка находилась дома без присмотра взрослых. Ребенка госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.

В ходе следствия стало известно, что мать закрыла ребенка одного в квартире и ушла употреблять спиртные напитки. Отмечается, что ранее женщина не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021