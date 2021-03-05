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Вопрос о допуске российских туристов в ЕС остается открытым

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«Зеленый паспорт» ЕС будут выдавать, скорее всего, только тем, кто вакцинирован одобренным в ЕС препаратом, заявил «Известиям» высокопоставленный источник в одном из европейских правительств. Страны объединения договорились представить к концу марта образец документа, который позволит прежде всего европейцам свободно передвигаться внутри ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с помощью ковидных паспортов в ЕС смогут попасть даже граждане из третьих стран.

Однако, как рассказали «Известиям» в европейских кругах, из-за того, что препарат «Спутник V» пока не получил одобрение, вопрос с допуском российских туристов не решен.

— Вопрос о том, на какую зону будет распространяться данный документ, пока остается открытым, — подчеркнул представитель кабинета канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В МИД Испании, которая в наибольшей степени заинтересована в возобновлении летнего туризма, «Известиям» заявили, что детали обсуждать рано.

— Мы надеемся, что «зеленые паспорта» удастся ввести к лету. При этом мы придерживаемся позиции, что данный документ должен быть унифицированным, чтобы каждая страна не разрабатывала свою собственную формулу, — сообщил «Известиям» представитель ведомства.

Несмотря на то что многие страны ЕС проявили к вакцине НИЦЭМ имени Гамалеи интерес, она еще ждет результатов исследований Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) 4 марта заявили, что ЕМА начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Посадочный укол: восстановят ли ковидные паспорта туризм в ЕС

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