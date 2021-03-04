Новые открытые физкультурные комплексы построят в Орле

В этом году в Орле запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На создание ФОКОТа на базе Городского спортивно-оздоровительного центра выделят федеральные субсидии в объеме 20 млн рублей. В настоящее время рассматриваются варианты выделения земельного участка.

Предусматривается финансирование из муниципального бюджета на подготовку основания и монтаж оборудования. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Комплекс на улице Рощинской построят к 20 декабря 2021 года.