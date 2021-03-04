Единую систему обращения с отходами разработают в Волгоградской области

На заседании Волгоградской областной думы были рассмотрены и одобрены предложения депутатов, направленные на создание благоприятной окружающей среды.

Так, специалистам облкомприроды предлагается разработать региональную единую информационную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, контролировать работу по выявлению и ликвидации нелегальных свалок, предотвращать гибель зеленых насаждений, передает ресурс «НовостиВолгограда.ру».

Важным также является работа по обеспечению поэтапной ликвидации химически опасных объектов от деятельности ВОАО «Химпром», включая обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Областному комитету ветеринарии предстоит разработать дорожную карту по организации работы с бездомными животными.