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Новак заявил о перевыполнении РФ обязательств по сделке ОПЕК+ в феврале
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Новак заявил о перевыполнении РФ обязательств по сделке ОПЕК+ в феврале

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В феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом 4 марта по итогам заседания ОПЕК+ заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Мы всегда исполняли соглашение в соответствии с взятыми на себя обязательствами, и февраль — тоже не исключение, и январь, который сегодня анализировался в рамках встречи. <…> Что касается февраля, мы вышли на уровень чуть выше 100%, в марте мы продолжаем исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи для российских компаний», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в четверг Новак сообщил, что Россия увеличит добычу нефти в апреле на согласованные с ОПЕК+ 130 тыс. баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке. Он отметил, что страны ОПЕК+ сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.

Также по итогам заседания Новак сказал, что министры альянса увидели признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что текущий год станет ключевым для нефтяного рынка.

По государствам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, срок погашения задолженности будет продлен до конца июля.

Источник также сообщал, что министры в ходе встречи альянса обсуждают продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на апрель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

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