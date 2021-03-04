Российский боец UFC Аскаров дал прогноз на поединок Яна и Стерлинга

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян сможет победить своего соперника — американца Алджамэйна Стерлинга. Такой прогноз 4 марта дал российский боец Аскар Аскаров, пишет «Спорт-Экспресс».

«Сможет ли Ян справиться с его борьбой? Ян — крепкий парень. Думаю, он 100% выиграет», — заявил Аскаров в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов также дал прогноз на бой Яна и Стерлинга. Он считает, что преимущество на стороне россиянина.

Хрюнов предположил, что бой будет длиться все раунды, а исход поединка зависит от качества подготовки спортсменов.

Также промоутер отметил, что глава UFC Дана Уайт продемонстрировал холодное отношение к действующему чемпиону в легчайшем весе Петру Яну. Хрюнов заявил, что в UFC не захотели финансировать подготовку бойца и равнодушно отнеслись к его пребыванию в США.

Накануне, 3 марта, стало известно, что Петр Ян отправился на карантин перед боем со Стерлингом в рамках соблюдения эпидемиологических норм, которые ввели из-за COVID-19.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.