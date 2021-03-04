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Эксперт назвал причины переноса сроков завершения строительства СП-2

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Будет эффективнее достроить газопровод «Северный поток — 2» и пустить его в эксплуатацию к следующему отопительному сезону. Об этом заявил в эфире радиостанции НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в четверг, 4 марта, комментируя перенос окончания строительства газопровода с апреля на сентябрь 2021 года.

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По словам аналитика, в настоящее время нет смысла спешить со строительством трубопровода, так как «летом «Газпрому» не нужен «Северный поток — 2». Он пояснил, что холдинг «обязан прокачивать» через Украину 40 млрд куб. м газа либо «просто платить за это деньги».

Юшков отметил, что газопровод нужен на текущий момент, в отопительный сезон, и в следующий сезон тоже будет нужен, поскольку «увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе» и необходимо будет «качать много газа, гораздо больше, чем летом».

По его словам, в настоящее время «Газпром» подает дополнительные заявки на транзит газа через Украину, которые идут по повышенному тарифу, что невыгодно российской стороне.

«Поэтому, думаю, план достроить «Северный поток — 2» и пустить в эксплуатацию к следующему отопительному сезону. Это ноябрь-декабрь 2021 года», — добавил эксперт.

Ранее 4 марта Морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию проекта планируется в конце сентября этого года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский». Для дальнейших работ привлекут судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Оператор проекта Nord Stream 2 AG направил уведомление в морское управление DMA. Работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

9 февраля в «Газпроме» сообщали о планах завершить строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании предположительно в апреле 2021 года. Это основной участок, который еще не закончен.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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