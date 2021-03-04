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Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках

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Мэр аргентинского города Роке Перес Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 марта на странице городской администрации в Instagram.

«Он спасает наши жизни», — отметил Гаспарини в подписи к фото, уточняет «Газета.ру».

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Ираке, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.

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