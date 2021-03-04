Общественный центр построят на территории старого ростовского аэропорта

В Ростове-на-Дону планируется инвестировать 8 млрд рублей в создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры на территории старого аэропорта, сообщили в правительстве региона. Это необходимо для комплексной застройки 350 га земли.

Работы профинансируют за счет механизма инфраструктурных облигаций. Там появится общественный центр площадью более 3,5 млн кв. м. В ближайшее время будет разработана дорожная карта, пишет RostovGazeta.

Напомним, в 2022 году в Ростове-на-Дону начнется строительство моста в районе Ростовского моря. Это сооружение поможет разгрузить дамбу и соединит улицы Днепропетровскую и Кабалевского.