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Первый форум ректоров вузов России и Таиланда прошел в онлайн-режиме

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Ректоры ведущих вузов России и США провели первый форум в онлайн-режиме, его целью стало знакомство учебных учреждений и создание прочных академических связей. Об этом 4 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«У нас есть накопленный опыт сотрудничества — и обмен студентами, и научные исследования. Мы хотим четко закрепить, как мы будем их подтверждать, развивать. Возможно, когда-то в скором времени мы придем к выдаче двойных дипломов или каких-то общих сертификатов по направлениям обучения», — заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Отмечается, что на данный момент в высших учебных заведениях России учатся около 200 тайцев, а русский язык преподают в трех ведущих вузах Таиланда.

Советник-посланник посольства Таиланда в РФ Бантита Писякорн Кирабутр отметил, что многие студенты после обучения в России испытывают трудности с трудоустройством, поэтому в настоящее время актуальным вопросом является налаживанием системы нетворкинга, чтобы специалисты не пропадали.

Отмечается, что пока вузы России и Таиланда больше сотрудничают в гуманитарной сфере, однако постепенно фокус смещается на естественные науки. В частности, недавно биологи из МГУ помогли открыть тайским коллегам новый вид позвоночных.

«При том что он размером с ноготь, у него есть мозг, глаза, все органы как у нас. Нас интересует эта группа, потому что там неоднократно по каким-то причинам эволюция приводила к формированию самых крошечных, мельчайших позвоночных, и в этом плане это открытие было еще одним дополнительным примером такого крайнего уменьшения размеров», — заявил доцент кафедры зоологии позвоночных МГУ имени Ломоносова Николай Поярков.

Ранее в этот же день сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет вошел в топ-100 лучших вузов мира по версии Quacquarelli Symonds (QS) сразу по четырем предметам: «Математика», «Философия», «Политика и международные отношения» и «Нефтяная инженерия».

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