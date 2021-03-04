Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области арестован

Зеленоградский районный суд Калининградской области арестовал до 3 мая местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в регионе. Об этом заявили в пресс-службе областного суда в четверг, 4 марта.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал», — сообщили в пресс-службе.

Против калининградца возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Предполагается, что он готовил теракт на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области.

Мужчину задержали по подозрению в подготовке теракта ранее в четверг. В ФСБ сообщили, что в доме у задержанного нашли самодельную бомбу и инструкции по ее изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатки.

Сотрудники спецслужб изъяли у него также оскорбительные материалы «в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

ФСБ опубликовала видео задержания. Подозреваемый заявлял, что он «смертник».

По данным «РИА Новости», калининградцу 42 года. Он женат, имеет 18-летнего сына. Работает фотографом.