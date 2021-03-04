Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Ираке

Минздрав Ирака зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в четверг, 4 марта.

«Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — отметили в фонде.

Ранее в четверг препарат зарегистрировали в Лаосе и на Шри-Ланке.

Кроме того, в Молдавии решили использовать 10 типов вакцин от COVID-19, в том числе «Спутник V».

Накануне эту российскую вакцину одобрили для использования в Анголе, Джибути и Республике Конго.

«Спутник V» входит в первую тройку вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений со стороны государственных регуляторов. Это первая в России и мире вакцина от COVID-19.

Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в медицинском журнале The Lancet.