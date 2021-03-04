В Омске выдали разрешение на строительство детсада в «Прибрежном»

Мэрия Омска выдала разрешение на строительство нового детского сада в микрорайоне «Прибрежный». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным департамента архитектуры и градостроительства, участок под детсад расположен на улице Шаронова, около многоэтажного дома. Его площадь составляет более 10,7 тыс. кв. м, уточняет ИА «Город55».

Площадь самого здания составит 5040 кв. м. Он сможет вместить 260 детей, разделенных на 11 групп.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Омске до конца марта планируют завершить строительство нового детского сада на 310 воспитанников в микрорайоне «Рябиновка».

В 2020 году в Омске по нацпроекту «Демография» возвели четыре детсада. В этом году в планах начать строительство дошкольных учреждений в микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный», на улицах Тюленина и Светловской. Также предусмотрена разработка проектов детсадов на проспекте Мира и на улице Нейбута.