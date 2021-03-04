Украинского депутата исключили из партии за выступление на русском языке

Депутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александра Дорошенко исключили из фракции за то, что во время сессии он выступал на русском языке. Об этом 4 марта сообщается на странице в Facebook харьковского отделения партии.

«Из-за отсутствия аргументативных объяснений и несогласия между Дорошенко и партией принято решение исключить депутата из фракции за нарушение «Закона о языке» применять в дальнейшем порядке императивного мандата», — говорится в сообщении.

Ранее на странице в соцсети отмечалось, что действия Дорошенко противоречат идеологическим принципам партии.

26 февраля экс-депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что украинцы, которые говорят по-русски, являются «изменщиками нации». По его словам, некоторых членов партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» можно назвать врагами национального возрождения страны, поскольку они осуждают дискриминацию русскоговорящих.

Ранее в этот же день российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) указала на нарушение прав русскоязычных граждан на Украине. В частности, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что на Украине нарушаются образовательные и языковые права граждан, которые говорят на русском языке. Он также напомнил о закрытии трех русскоязычных телеканалов.

В феврале глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает глубокую озабоченность. Он назвал недопустимой ситуацию, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств.

В апреле 2019 года был принят закон «Об обеспечении украинского языка как государственного». В рамках него на Украине была организована специальная «языковая комиссия». В стране предусматриваются штрафы в отношении чиновников за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. гривен (13 тыс. рублей и 18 тыс. рублей соответственно). На Украине с 16 января действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.