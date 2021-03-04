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Украинского депутата исключили из партии за выступление на русском языке

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Депутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александра Дорошенко исключили из фракции за то, что во время сессии он выступал на русском языке. Об этом 4 марта сообщается на странице в Facebook харьковского отделения партии.

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«Из-за отсутствия аргументативных объяснений и несогласия между Дорошенко и партией принято решение исключить депутата из фракции за нарушение «Закона о языке» применять в дальнейшем порядке императивного мандата», — говорится в сообщении.

Ранее на странице в соцсети отмечалось, что действия Дорошенко противоречат идеологическим принципам партии.

26 февраля экс-депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что украинцы, которые говорят по-русски, являются «изменщиками нации». По его словам, некоторых членов партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» можно назвать врагами национального возрождения страны, поскольку они осуждают дискриминацию русскоговорящих.

Ранее в этот же день российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) указала на нарушение прав русскоязычных граждан на Украине. В частности, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что на Украине нарушаются образовательные и языковые права граждан, которые говорят на русском языке. Он также напомнил о закрытии трех русскоязычных телеканалов.

В феврале глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает глубокую озабоченность. Он назвал недопустимой ситуацию, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств.

В апреле 2019 года был принят закон «Об обеспечении украинского языка как государственного». В рамках него на Украине была организована специальная «языковая комиссия». В стране предусматриваются штрафы в отношении чиновников за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. гривен (13 тыс. рублей и 18 тыс. рублей соответственно). На Украине с 16 января действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

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