Проезд по Октябрьскому мосту в Липецке признали безопасным

Экспертная комиссия обследовала Октябрьский мост в Липецке и пришла к выводу, что проезд по нему безопасен. Предварительное заключение о состоянии моста специалисты представили мэру города Евгении Уваркиной 4 марта.

Как написала глава города на своей странице в Instagram, проезд трамваев и легкового транспорта по мосту безопасен. Однако сооружение нуждается в капитальном ремонте.

Согласно заключению экспертов, ранее принятые ограничения по проезду легковушек на мосту оказались правильными. Движение большегрузов запрещено. Для трамваев скорость можно не снижать, заключили специалисты. Нарушителям Уваркина пригрозила наказанием, пишет LipetskMedia. Также она пообещала совместные с ГИБДД рейды.

«Ремонт мы планируем на следующий год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И эти планы также с учетом заключения экспертов остаются в силе», — рассказала глава города.

С приходом подходящей погоды рабочие усилят деформационный шов и накренившиеся опоры освещения. Проектно-сметную документацию по капремонту планируется разработать к осени 2021 года.