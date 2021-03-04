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В Ленинградской области задержали убивших лосиху охотников

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Во Всеволожском районе Ленинградской области были задержаны трое мужчин, которых подозревают в убийстве беременной лосихи вне установленных сроков охоты. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 39-летний уроженец Татарстана, 52-летний житель Новгородской области и 37-летний иностранец.

В отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Согласно УК РФ, участникам нелегальной охоты грозит до пяти лет лишения свободы.

Срок разрешенной охоты на лосей в Ленинградской области закончился 31 декабря.

Ранее, 28 февраля, правоохранители Тверской области проводили проверку по факту распространенного в интернете видео, на котором, предположительно, изображено жестокое убийство беременной лосихи.

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