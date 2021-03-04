Украинцы оценили необходимость выполнения Минских соглашений

Более 45% граждан Украины считают, что выполнение Минских соглашений не противоречит интересам Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса центра «Социальный мониторинг», опубликованные 4 марта.

Согласно соцопросу, проведенному с 19 по 28 февраля среди 3017 респондентов по всей Украине, 45,3% опрошенных украинцев считают, что выполнение Минских соглашений соответствует интересам Украины. При этом 28,7% респондентов не согласны с этим, 26% опрошенных не ответили на этот вопрос.

Выполнение Минских соглашений в январе поддержали 49,9% опрошенных украинцев, в декабре 2020 года — 43%. Противоположного мнения в январе придерживались 27,9% респондентов, в декабре прошлого года — 24,3%.

Урегулирование ситуации в Донбассе проводится в соответствии с Минскими соглашениями, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, в частности, прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей и проведение конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти и признание особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако перестрелки между конфликтующими сторонами продолжаются до сих пор.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.