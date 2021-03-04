Министры ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России и Казахстане

Министры ОПЕК+ на заседании согласовали рост добычи нефти в России на 130 тыс. баррелей в сутки. Увеличить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки также разрешили Казахстану. Об этом 4 марта сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

Уточняется, что все остальные участники сделки сохранят добычу на прежнем уровне.

Ранее в этот день вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры ОПЕК+ видят признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что 2021 год станет ключевым для нефтяного рынка.

Также Новак призвал всех участников соглашения исполнять принятые ранее обязательства по сокращению нефтедобычи.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле. В тот же день стало известно, что заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в апреле.

В связи с падением спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март 2021 года они составляют 7,05 млн баррелей в сутки. В феврале и марте возможность немного нарастить добычу получили Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки.