Паводки в Тюменской области ожидаются на уровне прошлых лет

В Тюменской облдуме директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович прокомментировал ситуацию по предстоящему паводку. С учетом количества осадков, которое прогнозируется в марте, пиковый уровень рек не превысит показатели прошлых лет.

Проблемные места в период паводка остаются прежними: бассейн реки Ишим, северная территория Обь-Иртышского бассейна. С 1 марта в регионе проводится профилактическое мероприятие «Тонкий лед». Более детальный прогноз появится в первой декаде апреля, передает megatyumen.ru.

В феврале президент страны Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что меры, принятые в 2020 году для локализации паводков и пожаров в России, даже в условиях пандемии позволили уменьшить размер ущерба. По его словам, сложная паводковая ситуация в прошлом году наблюдалась в Якутии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской и Тюменской областях.