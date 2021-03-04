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Три временных моста построят на реках в Карелии

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Временные мосты взамен аварийных планируют построить в районах Карелии. Подрядчики должны выполнить работы летом и осенью 2021 года.

Временный мост взамен аварийного деревянного построят на участке автодороги Вокнаволок–Ладвозеро. Он расположится на несколько метров ниже по течению реки. Стартовая стоимость работ составляет свыше 11,1 млн рублей. Еще одну переправу построят через безымянный ручей на участке дороги Лехта–Шуезеро. Максимальная цена контракта составляет свыше 6,5 млн рублей. Третий мост через безымянную реку построят на автодороге Коткозер–Вагвозеро при стартовой цене контракта 21,4 млн рублей.

Конкурсы на строительство временных переправ объявлены на официальном сайте госзакупок. Источником финансирования указан региональный бюджет. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области планируют включить в федеральный проект «Мосты и путепроводы» 65 мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии.

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