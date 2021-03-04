Поджигатель ожидает суда за гибель восьми человек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за гибель восьми человек на пожаре ожидает суда мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества»).

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела в суд для рассмотрения, пишет «Ура.ру».

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме на улице Омской в ночь на 27 марта 2020 года. Огонь распространился на площади 200 кв. м. На месте погибли семь человек, еще одна женщина скончалась в больнице.

Подозреваемого удалось задержать в ночь на 2 апреля, когда он поджигал барак на улице Шефской. В видео, опубликованном региональным СКР, на которое ссылается ИА «Ура.ру», мужчина рассказал, что заходил в дома и разводил костер, чтобы погреться.