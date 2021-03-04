Список мест для выгула домашних животных утвердили в Саратове

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению, «выгул домашних животных разрешен на территориях общего пользования, за исключением детских и спортивных площадок, территорий медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий». Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», на территории саратовских парков и на набережной прогуливаться с питомцами разрешено.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют разработать правила содержания домашних животных. В правительстве выразили особенное беспокойство по поводу содержания в квартирах большого количества кошек и собак. Нарушение санитарных правил владельцами питомцев причиняет неудобство соседям.