Жительницу Рязанской области будут судить за похищение подростка

В Сасове (Рязанская область) в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы по факту похищения подростка. 25-летняя женщина решила проучить несовершеннолетнего соседа, который обижал ее племянника.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. По данным следствия, женщина заставила 13-летнего школьника сесть с ней и ее племянником в машину. Обвиняемая начала угрожать подростку, что увезет его в лес, привяжет к дереву и бросит. В какой-то момент женщина остановилась в безлюдном месте. С согласия местной жительницы ее племянник избил подростка. После этого родственники сели в машину и велели пострадавшему самостоятельно добираться до дома. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Через некоторое время женщина вернулась, посадила подростка в машину и отвезла домой.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Похищение несовершеннолетнего». Материалы направлены в суд.