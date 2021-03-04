Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Министры ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России и Казахстане
Спорт
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Мир
МИД РФ заявил о желании развития плодотворного сотрудничества с ФРГ
Экономика
Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из регионов Италии и Швеции
Мир
В Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple
Общество
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
Общество
В Общественном совете ФСИН призвали запретить пускать преступников на телешоу
Мир
В Совете Федерации заявили о неэффективности антироссийских санкций
Наука
Космонавты начнут герметизировать вторую трещину на МКС 8-9 марта

Жительницу Рязанской области будут судить за похищение подростка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сасове (Рязанская область) в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы по факту похищения подростка. 25-летняя женщина решила проучить несовершеннолетнего соседа, который обижал ее племянника.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. По данным следствия, женщина заставила 13-летнего школьника сесть с ней и ее племянником в машину. Обвиняемая начала угрожать подростку, что увезет его в лес, привяжет к дереву и бросит. В какой-то момент женщина остановилась в безлюдном месте. С согласия местной жительницы ее племянник избил подростка. После этого родственники сели в машину и велели пострадавшему самостоятельно добираться до дома. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Через некоторое время женщина вернулась, посадила подростка в машину и отвезла домой.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Похищение несовершеннолетнего». Материалы направлены в суд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021