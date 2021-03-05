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Названы популярные у россиян направления для автопутешествий весной

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Эксперты сервисов «СберАвто» и «СберЗдоровье» (оба входят в экосистему «Сбера») провели исследование и выяснили, что 55% россиян планируют автопутешествие этой весной. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 5 марта в редакцию «Известий», 33% россиян планируют поездку в соседнюю область к родственникам на мартовских выходных. Еще 22% планируют открыть дачный сезон, а 13% отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России. Около 4% планируют тур по Золотому кольцу, а 12% россиян считают, что автомобиль и российские дороги несовместимы.

По мнению специалистов «СберАвто» и «СберЗдоровья», готовиться к продолжительной поездке на авто стоит заранее. Так, врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Василенко пояснил, что, для того чтобы хорошо себя чувствовать во время поездки, стоит соблюдать несколько правил.

В частности, перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться, не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь, а также противоаллергические препараты. Во время путешествия эксперт советует обязательно периодически выходить из автомобиля — использовать для этого, например, заправки и кафе.

21 января сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку.

Порядка 87% россиян регулярно включают музыку в машине. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги. С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Еще 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.

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