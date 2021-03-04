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Астраханские врачи спасли пациента с осколком от кувалды в глазу

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Врачи клинической больницы № 2 имени С.М. Кирова в Астрахани спасли мужчину, которому в глаз попал осколок от кувалды. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Глаз пациенту удалось сохранить. Мы извлекли осколок и ушили рану. У мужчины был большой риск потери глаза и тяжелой инфекции», — цитирует заведующую офтальмологическим отделением Марию Сизову «Астрахань-24».

Операция была экстренной. Из глазного яблока мужчины извлекли кусок металла размером 1,5 см, уточнили в минздраве.

По словам медиков, чаще всего подобные травмы заканчиваются причинением серьезного вреда здоровью и приводят к потере глаза. В данном случае орган удалось спасти, однако полностью сохранить зрение не получилось.

Пациента уже выписали, его состояние удовлетворительное.

В январе команда специалистов Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ПСПбГМУ) провели первую в России операцию на органах шеи с использованием технологий дополненной реальности.

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