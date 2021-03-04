Дворы благоустроят в 29 населенных пунктах Удмуртии

Власти Удмуртии определили подрядчиков, которые проведут благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году. На обустройство 184 объектов направят 421 млн рублей.

По данным министерства строительства и жилищной политики республики, благоустройство пройдет в 84 дворах в 29 населенных пунктах, а также в 100 общественных пространствах. Об этом пишет ИА «Сусанин». Финансирование будет осуществляться из регионального и федерального бюджетов.

В Ижевске планируется реставрация эспланады Центральной площади. Объект откроют к осени. Также работы пройдут в скверах Заречном и Школьном, а также на территории возле дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова.

В Воткинске рабочие благоустроят набережную. В Сарапуле будет обустроен музейный квартал, а в Глазове обновят улицу Кирова.