Бросившую ребенка у подъезда мать будут судить в Ульяновской области

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней матери, обвиняемой в оставлении ребенка в опасности.

Ночью 17 октября 2020 года пьяная женщина бросила коляску со своим девятимесячным сыном возле подъезда дома в поселке Языково. Она забралась в квартиру через форточку и уснула. Спустя почти пять часов голодного и замерзшего малыша нашел сосед. Мужчина услышал плач, спустился к подъезду и забрал мальчика, передает ulpravda.ru. Теперь молодой маме грозит один год лишения свободы.

В феврале в Кировской области прохожие обнаружили младенца, лежащего в снегу. Также рядом в сугробе находилась мать ребенка. Они шли от родственников после отмечания праздника, отец там и остался, а мать с ребенком пошли домой, но не дошли.