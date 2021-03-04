Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
МИД РФ заявил о желании развития плодотворного сотрудничества с ФРГ
Экономика
Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из регионов Италии и Швеции
Мир
В Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple
Общество
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
Общество
В Общественном совете ФСИН призвали запретить пускать преступников на телешоу
Мир
В Совете Федерации заявили о неэффективности антироссийских санкций
Наука
Космонавты начнут герметизировать вторую трещину на МКС 8-9 марта
Политика
Путин поддержал увеличение активной роли волонтеров в политике
Общество
Пробки в Москве достигли 9 баллов

Число машин выросло в Казани почти на 48% за восемь лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани зарегистрировали более 454,8 тыс. автомобилей. За восемь лет число машин увеличилось на 47,83%.

По данным за январь 2012 года, в Казани зарегистрировали 307,6 тыс. машин. Об этом пишет InKazan.ru. В сборнике муниципальных документов города уточняют, что аварии являются серьезной социально-экономической проблемой Казани. За восемь лет наибольшее число ДТП было зарегистрировано в 2016 году — почти 2,1 тыс. аварий. В них пострадали почти 2,4 тыс. человек. В 2020 году в Казани произошло 1765 ДТП. Травмы получили чуть больше 2 тыс. человек.

Городской исполком утвердил программу повышения безопасности дорожного движения на 2021 год. На ее реализацию направят 63 млн рублей. Программа, в частности, предусматривает развитие транспорта малой мобильности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021