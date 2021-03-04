Число машин выросло в Казани почти на 48% за восемь лет

В Казани зарегистрировали более 454,8 тыс. автомобилей. За восемь лет число машин увеличилось на 47,83%.

По данным за январь 2012 года, в Казани зарегистрировали 307,6 тыс. машин. Об этом пишет InKazan.ru. В сборнике муниципальных документов города уточняют, что аварии являются серьезной социально-экономической проблемой Казани. За восемь лет наибольшее число ДТП было зарегистрировано в 2016 году — почти 2,1 тыс. аварий. В них пострадали почти 2,4 тыс. человек. В 2020 году в Казани произошло 1765 ДТП. Травмы получили чуть больше 2 тыс. человек.

Городской исполком утвердил программу повышения безопасности дорожного движения на 2021 год. На ее реализацию направят 63 млн рублей. Программа, в частности, предусматривает развитие транспорта малой мобильности.