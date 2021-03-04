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Около 30 млн рублей направят на обновление школ искусств в Тамбовской области

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В Тамбовской области в этом году направят 27,7 млн рублей на покупку инструментов и оборудования для детских школ искусств. Об этом сообщает региональная администрация.

Финансовую поддержку получат пять образовательных учреждений, в том числе Тамбовский колледж искусств, детские школы искусств в Моршанске, Рассказово, Уварово, поселке Строитель. На данный момент заключены 35 из 42 договоров, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

На выделенные деньги школы и колледж приобретут различное оборудование и инструменты, а также учебную литературу.

В 2019 году материально-техническую базу обновили в шести учреждениях, для четырех приобрели новые инструменты. По словам педагогов и учащихся, новые инструменты позволяют повысить качество образования.

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