Вино за 255 тыс. рублей украли из магазина в центре Москвы

Неизвестный украл вино за 255 тыс. рублей из магазина в центре Москвы. Об этом сообщили в четверг, 4 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Заявление от продавца винного магазина поступило в ОВД «Хамовники» 2 марта, уточнили в ведомстве.

«Женщина рассказала, что в магазин вошел неизвестный мужчина. Гражданин бродил от стеллажа к стеллажу, а после его ухода продавец обнаружила пропажу вина стоимостью 255 333 рубля», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело о краже, личность преступника выясняется.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что в Москве из парка «Новодевичьи пруды» злоумышленники украли пять биотуалетов. Ущерб от кражи превысил 80 тыс. рублей.