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Два дома признали опасными для жильцов в Волгограде

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Межведомственная комиссия признала аварийными два жилых дома в Волгограде. Здания невозможно отремонтировать, они представляют опасность для жильцов.

Дома расположены в поселке Веселая Балка. При строительстве не предполагалось, что они простоят дольше 50 лет. Капитальный ремонт домов был запланирован на 2021 год. Согласно данным исследований, в стенах зданий появились крупные трещины, которые нельзя ликвидировать. Кроме того, повреждения имеются на фундаменте, кровле и перекрытиях. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

По итогам осмотра комиссия пришла к выводу, что снести два дома дешевле, чем восстановить. Инспекция Госжилнадзора поставила здания в очередь на демонтаж. Жильцам предоставят новые квартиры или компенсации для приобретения недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют снести столетний деревянный дом. Здание признали аварийным еще восемь лет назад.

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