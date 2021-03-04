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Скорость и качество медуслуг повысят в поликлиниках Курганской области

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В Курганской области запускают пилотный проект, направленный на повышение качества медицинских профилактических осмотров в поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Проект подразумевает внедрение процедуры check-up — комплекса медосмотров, направленного на выявление заболеваний на ранней стадии. В правительстве утверждают, что граждане трудоспособного возраста смогут пройти такие осмотры за один-два дня, пишет ИА «Ура.ру».

Старт проекту дал губернатор региона Вадим Шумков. По его словам, курганцы сейчас сталкиваются в поликлиниках с отсутствием понятной маршрутизации и долгими осмотрами.

Реализовать проект планируется совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус «Обучающая экспедиция». Кураторами выступят заместители губернатора Оксана Куташи и Лариса Кокорина.

5 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 млрд рублей. В 2021 году на эти цели планируется выделить 100 млрд рублей, процесс модернизации затронет более 3 тыс. медучреждений.

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