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В балетной труппе «Ла Скала» выявили очаг коронавируса

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Очаг заражения коронавирусом выявлен в балетной труппе миланского театра «Ла Скала». Об этом сообщает 4 марта итальянское издание ANSA.

Отмечается, что положительный тест на инфекцию получили 35 танцоров и три человека из руководства труппы.

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В сообщении театра сказано, что совместно с миланским госпиталем «Сакко» театр проводит обследования зараженных на предмет новых разновидностей коронавируса.

Три случая заражения также были выявлены среди певцов, задействованных в подготовке балета Курта Вайля «Семь смертных грехов» и его же мини-оперы «Песни Махагони», ее онлайн-трансляцию планировалось провести 18 марта.

2 марта президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо заявил, что в городе Брешиа ученые обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм.

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