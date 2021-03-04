Благоустройство дворовых территорий проведут в Печорах

В Печорах Псковской области начался прием заявок на участие в электронном аукционе по благоустройству дворовых территорий на улице Мелиораторов. Проект должен включать укладку асфальта, замену чугунных люков на полимерные и установку бордюров.

Одно из условий технического задания — укладка асфальта только в сухую погоду, передает Псковская лента новостей. Предусмотрена замена девяти люков и бордюров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,923 млн рублей. Заявки будут принимать до 9 марта, а ремонтные работы планируют завершить к 1 мая.

Ранее в Пскове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили двор возле дома по Рижскому проспекту, 29/31. Местные жители, в свою очередь, организовали субботник, в рамках которого были вывезены десятки резиновых покрышек. Предыдущие ремонтные работы во дворе дома проводились в начале 1970-х годов.