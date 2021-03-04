Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Зеленоградский районный суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области до 3 мая. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе областного суда.

Жителя Калининградской области подозревают в подготовке теракта на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Вину в подготовке теракта в суде мужчина не признавал, передает ТАСС.

По информации агентства, мужчине 42 года, он женат и имеет совершеннолетнего сына.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Ранее 4 марта в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области.

При обыске в доме подозреваемого были обнаружены самодельная бомба и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Также правоохранители обнаружили «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». По данному факту возбуждено уголовное дело.

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого. Задержанный заявлял, что он «смертник», пишет «Газета.ру».